Coupe du monde 2022 : Neymar absent, son remplaçant lâche un message fort

Pierrick Levallet

Neymar étant forfait, Tite a dû trouver d'autres alternatives pour pallier l'absence de la star du PSG. Le sélectionneur du Brésil a notamment tenté Rodrygo au poste de numéro 10. Et le joueur du Real Madrid a révélé que Neymar avait été d'une grande bienveillance à son égard, comme le leader qu'il est dans le vestiaire.

S’il avait pour ambition de mener sa sélection jusqu’à un sixième sacre à la Coupe du monde, Neymar a été contraint de regarder ses coéquipiers évoluer sans lui. Touché à la cheville contre la Serbie, la star du PSG a dû déclarer forfait pour le reste de la phase de poules. Son retour pourrait néanmoins avoir lieu dès les huitièmes de finale contre la Corée du Sud.

Coupe du monde 2022 : La course contre la montre est lancée pour Neymar https://t.co/EytvwFATa4 pic.twitter.com/tgUWWn3Kc1 — le10sport (@le10sport) December 4, 2022

Neymar forfait, Tite a testé deux options

En l’absence de Neymar, Tite a donc testé quelques options. Contre la Suisse, il avait opté pour Lucas Paqueta afin de mener les offensives adverses. Et contre le Cameroun, le sélectionneur du Brésil avait placé Rodrygo au poste de numéro 10. D’ailleurs, Neymar a été très encourageant dans le vestiaire envers le joueur du Real Madrid.

«C'est un maître et mon idole»