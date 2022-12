Coupe du monde 2022 : Messi et l’Argentine en pleine polémique, la FIFA passe à l’action

La rédaction

Après un match complètement fou, l'Argentine a arraché sa qualification en demi-finale après sa victoire aux tirs au but contre les Pays-Bas (2-2). Une rencontre particulièrement tendue puisque Mateu Lahoz a dégainé pas moins de 16 cartons, et un rouge. Sur le terrain et dans les zones techniques, le climat était tendu, trop pour le FIFA qui ouvre une procédure disciplinaire contre les deux équipes.

Ce quart de finale restera dans les mémoires. Après une égalisation au bout du temps additionnel par les Pays-Bas, les deux équipes n'ont pas réussi à se départager dans les prolongations et c'est l'Argentine qui s'est imposée aux tirs au but, grâce à un immense Emiliano Martinez. Une rencontre qui s'est déroulée sous un climat tendu, de quoi pousser la FIFA à ouvrir une procédure disciplinaire.

L'élément déclencheur de Paredes

Si le match était déjà tendu, l'entrée en jeu de Leandro Paredes n'a rien arrangé. Le milieu de terrain a notamment tiré en direction du banc néerlandais, provoquant une échauffourée entre les acteurs de la rencontre. Une situation qui a dégénéré lors de la séance de tirs au but alors que les Néerlandais n'ont cessé de déstabiliser les tireurs argentins avant leurs tentatives. Après le pénalty décisif de Lautaro Martinez, les joueurs de l'Albiceleste n'ont pas manqué de chambrer les Oranjes .

Coupe du monde 2022 : Le coup de gueule retentissant de Messi contre l’arbitrage https://t.co/eVTSDbGhZl pic.twitter.com/vloVbkBoVw — le10sport (@le10sport) December 10, 2022

Une double procédure disciplinaire ouverte par la FIFA