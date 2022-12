Coupe du monde 2022 : Les notes du Maroc contre le Canada

Thibault Morlain

Alors que le Maroc n’avait besoin que d’un point pour assurer sa qualification pour les huitièmes de finale, les Marocains ont fait beaucoup mieux face au Canada. Grâce à Hakim Ziyech et Youssef El-Nesyri, ils se sont imposés (2-1), validant au passage la première place de leur groupe devant la Croatie.

Bounou (5) : Pas énormément mis à contribution par les attaquants canadiens, Bounou a été surpris par la déviation d’Aguerd qui a fini dans son but. Le gardien du FC Séville peut aussi remercier sa barre transversale qui l’a sauvé (72ème).



Achraf Hakimi (5,5) : Disponible offensivement, le joueur du PSG a délivré une passe décisive pour le but d’El-Nesyri. En revanche, défensivement, Hakimi a eu plus de mal, étant notamment éliminé sur l’action qui amène le but du Canada. Remplacé par Yahia Jabrane (86ème)



Nayef Aguerd (5) : Bonne copie de la part du joueur de West Ham, qui a remporté plusieurs duels. Malheureusement, ce bilan est entaché par un but contre son camp pour Aguerd.



Romain Saïss (6) : Le capitaine du Maroc aura été exemplaire. Excellent dans les duels, il a fait parler son physique pour s’imposer et gagner de nombreux ballons.



Noussaïr Mazraoui (6) : Solide défensivement, le joueur du Bayern Munich a très rarement été pris à défaut par son adversaire dire. Mazraoui a livré une prestation remarquabe d’un point de vue défensif.



Sofyan Amrabat (6) : Discret mais précieux, Amrabat a une fois de plus été le métronome du milieu de terrain marocain. Combatif sur les phases défensives, il a ensuite assuré des relances propres pour lancer les attaques.



Azzedine Ounahi (5) : Très actif au milieu de terrain, l’Angevin n’aura pas compté ses efforts, notamment en seconde période pour conserver l’avantage au score. Remplacé par Jawad El Yamiq (76ème)



Abdelhamid Sabiri (5,5) : Rencontre intéressante de la part du joueur de la part de la Sampdoria, utile dans la ressortie du ballon grâce à sa technique. Remplacé par Selim Amallah (65ème).



Sofiane Boufal (4,5) : Excellent face à la Belgique, Boufal a eu beaucoup plus de mal contre le Canada. Il a accumulé les erreurs et connu beaucoup de déchets. Remplacé par Zakaria Aboukhal (65ème).



Hakim Ziyech (6,5) : Décisif contre la Belgique, Ziyech l’a encore été contre le Canada. Cette fois, le joueur de Chelsea a trouvé le chemin des filets (4ème) profitant d’une erreur du gardien adverse. Par la suite, il a été très utile pour le Maroc afin de conserver le ballon et l’avantage. Remplacé par Abderrazak Hamdallah (76ème).



Youssef El-Nesyri (7) : Critiqué depuis le début du Mondial, El-Nesyri a fait taire ses détracteurs. Décisif grâce à son pressing sur le but de Ziyech, il a ensuite trouvé le chemin des filets (23ème), contribuant largement à la victoire du Maroc.