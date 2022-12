Coupe du monde 2022 : L’Argentine en finale, Lionel Messi vide son sac

Thomas Bourseau

Lionel Messi se trouve dans une position idéale pour remporter la première Coupe du monde de sa carrière après son échec en 2014 au Brésil. Et alors qu’il a avoué disputer son dernier Mondial, l’Argentin s’est pleinement livré sur le parcours de l’Albiceleste au Qatar et sur la force du groupe de Lionel Scaloni.

Lionel Messi va disputer la deuxième finale de Coupe du monde de sa carrière après la désillusion de 2014 au Brésil. Pour rappel, l’Argentine s’était inclinée 1 but à 0 pendant les prolongations après le but de Mario Gotze à la 113ème minute de jeu. Et alors qu’il dispute le tout dernier Mondial de sa carrière de son propre aveu, Messi (35 ans) porte l’ Albiceleste au Qatar. En attestent ses 5 buts et 3 passes décisives lors des 6 matchs disputés par l’Argentine.

Messi «savoure» chaque seconde de son dernier Mondial

Buteur et passeur face à la Croatie mardi soir (3-0) pour le compte de la demi-finale du Mondial, Lionel Messi s’est confié au micro de Guillem Balague après le succès des Argentins. Journaliste pour la BBC , le biographe de l’attaquant du PSG lui a demandé si cette Coupe du monde était un plaisir ou une souffrance pour le septuple Ballon d’or. « Non, je la savoure et depuis quelque temps, je la savoure d'une manière différente que par le passé, non seulement avec l'équipe nationale, mais aussi dans la vie. Et oui, je suis très heureux de pouvoir jouer une finale ».

«La vérité est que tout ce que j'ai vécu dans cette Coupe du Monde est quelque chose de très excitant»