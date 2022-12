Coupe du monde 2022 : La nouvelle surprise du Japon contre l’Espagne

Thibault Morlain

Déjà vainqueur surprise de l’Allemagne pour son premier match de la Coupe du monde 2022; le Japon a remis cela ce jeudi soir face à l’Espagne. Une victoire (2-1) pour les Nippons qui permet par la même occasion de sécuriser la première place du groupe.

Entre le Japon et l’Espagne, c’était notamment la première place du groupe qui était en jeu ce jeudi soir. Et alors que la Roja avait ouvert la score grâce à Alvaro Morata, comme contre l’Allemagne, les Nippons ont réussi à inverser la tendance pour s’imposer (2-1) grâce à Ritsu Doan et Ao Tanaka. Avec cette victoire, le Japon termine premier et jouera contre la Croatie en huitième de finale quand l’Espagne termine deuxième, à la différence de but devant l’Allemagne, et retrouvera le Maroc au prochain tour.