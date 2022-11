Coupe du monde 2022 : La mise au point de Messi sur sa blessure

Pierrick Levallet

Buteur contre le Mexique ce samedi, Lionel Messi a permis aux siens de l'emporter (2-0). Pourtant, La Pulga inquiétait les supporters argentins il y a encore quelques jours puisqu'il avait ressenti une gêne à la cheville après le match contre l'Arabie Saoudite. Après la victoire de l'Argentine, Lionel Messi a alors tenu à rassurer tout le monde.

Ce samedi, l’Argentine a su se remettre en scelle en s’imposant 2-0 contre le Mexique. L’ Albiceleste s’est parfaitement remise de son échec cuisant contre l’Arabie Saoudite lors de son entrée en lice dans cette Coupe du monde 2022. Après cette partie, Lionel Messi avait d’ailleurs inquiété sa sélection et son pays puisqu’il avait ressenti une petite gêne à la cheville qui aurait pu l’écarter quelques temps des terrains.

Bonjour à tous, Lionel Messi a encore sauvé l’Argentine avec un but venus d’ailleurs ❤️🐐🇦🇷pic.twitter.com/ocX1YCMksv — Messi France 🇦🇷🇵🇸 (@MessiFrance_) November 27, 2022

«Il n'y avait rien d'anormal»

Mais finalement, plus de peur que de mal pour Lionel Messi, buteur contre le Mexique. Et après la rencontre, il s’est livré sur sa blessure contre l’Arabie Saoudite. « Je ne sais pas pourquoi on en a tant parlé. On parlait de la cheville et il n'y avait rien d'anormal, mais à la dernière minute du match précédent (contre l'Arabie saoudite), je me suis tordu la cheville et j'ai eu très mal » a-t-il expliqué dans des propos rapportés par Sport .

«Je me suis entraîné normalement toute la semaine avec le groupe»