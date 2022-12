Coupe du monde 2022 : Kylian Mbappé a encore explosé tous les records

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Finaliste malheureux de la dernière Coupe du monde au Qatar, Kylian Mbappé a tout de même marqué les esprits durant la compétition. Comme attendu, l'attaquant du PSG a fait tomber de nouveaux records, quatre ans après s'être révélé aux yeux du monde entier en Russie. Le10Sport vous propose de revivre le tournoi XXL réalisé par l'international français.

Alors qu’il vient de fêter ses 24 ans, Kylian Mbappé n’a pas obtenu le cadeau qu’il espérait, à savoir un deuxième titre de champion du monde d’affilée. La France s’est inclinée contre l’Argentine en finale à l’issue d’une rencontre déjà historique, qui a livré son dénouement sur une séance de tirs au but (3-3, 4-5 aux t.a.b). L’amertume est grande pour Kylian Mbappé, au point que celui-ci a tiré un trait sur ses vacances pour retrouver l’entraînement avec le PSG seulement deux jours et demi après la finale perdue. Il faut dire que l’international français a réalisé un tournoi spectaculaire, durant lequel il a encore fait tomber des records.

Une finale perdue, mais historique pour Mbappé

Après avoir marqué une première fois l’histoire en 2018 pour sa première Coupe du monde, Kylian Mbappé a fait encore plus fort quatre ans plus tard, bien qu’il n’a pas pu soulever le trophée cette fois. Auteur de 3 réalisations contre l’Argentine, dont deux penalties, l’attaquant du PSG a égalé le record de buts marqués en finale de Coupe de monde de l’Anglais Geoff Hurst en 1966. Il obtient par ailleurs le record du doublé le plus rapide dans une finale de Coupe du monde en ayant inscrit ses deux buts en l’espace de 97 secondes, mieux que Ronaldo en 2002 (2 minutes et 12 secondes). De plus, Kylian Mbappé est le seul joueur de l’histoire à avoir inscrit au total quatre buts en finale de Coupe du monde, avec celui marqué en 2018 contre la Croatie.

Mbappé sacré meilleur buteur de la Coupe du monde

Au total, Kylian Mbappé a trouvé le chemin à huit reprises durant les cinq semaines de compétition au Qatar. Maigre lot de consolation pour l’international français, meilleur buteur de la Coupe du monde, devançant d’une unité Lionel Messi (7). Depuis les 10 buts de Gerd Müller en 1970, personne n’avait fait mieux que l’Allemand. Seul Ronaldo a égalé cet exploit en 2002. Au cours de ses deux participations dans un Mondial, Kylian Mbappé a déjà inscrit douze buts (4 en Russie en 2018, et donc 8 au Qatar). C’est plus que Cristiano Ronaldo, auteur de 8 réalisations en cinq participations. Miroslav Klose (16), Ronaldo (15), Gerd Müller (14), Just Fontaine et Lionel Messi (13) restent encore devant, tandis que Pelé totalise lui aussi 8 buts.

Mbappé rejoint Fontaine

Si Just Fontaine conserve le record de buts inscrits dans une édition de la Coupe du monde (13 en 1958), Kylian Mbappé peut tout de même se vanter d’être le deuxième français après l’ancienne gloire du Stade de Reims à terminer meilleur buteur d’un Mondial. Tout comme Fontaine, le Bondynois a également mis un triplé dans la compétition, à la différence près que son ainé a réalisé cette performance à deux reprises en 1958, face au Paraguay puis l’Allemagne.

Équipe de France : Ce geste improbable de l'Argentine pour chambrer Mbappé (vidéo) https://t.co/IO0K8AGzIG pic.twitter.com/AiHOga77nT — le10sport (@le10sport) December 22, 2022

Comme Zidane, il marque lors de deux finales

Kylian Mbappé suit aussi les traces de Zinedine Zidane, l’une de ses idoles de jeunesse. Les deux hommes ont remporté un Mondial avant d’échouer en finale (1998 puis 2006 pour l’ancien meneur de jeu). Mbappé et Zidane ont par ailleurs marqué au cours de ces deux finales, tout comme Vavá, Pelé et Breitner.

Buteur, mais également passeur décisif