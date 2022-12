Coupe du monde 2022 : Blessé, Neymar donne de ses nouvelles (vidéo)

Thomas Bourseau

Neymar n’avait pas connu de pépins physiques depuis le début de la saison avec le PSG. Cependant, le Brésilien a été touché à la cheville dès la première sortie de la Seleçao lors de la Coupe du monde du Qatar. En pleine rééducation, Neymar a donné de ses nouvelles via un montage vidéo en salle.

Depuis le premier match du Brésil de cette Coupe du monde au Qatar, à savoir le jeudi 24 novembre face à la Serbie (2-0), Neymar est écarté des terrains en raison d’une blessure à la cheville qui l’empêche depuis de représenter la Seleçao . Cela a valu pour le match face à la Suisse lundi dernier, celui face au Cameroun ce vendredi et le sera également pour le 1/8ème de finale des hommes de Tite.

Objectif quart de finale pour Neymar ?

Au sein du staff technique du sélectionneur brésilien, on s’attendrait à un retour de Neymar avec le groupe en cas d’accession au stade du quart de finale du Mondial comme RMC Sport l’a souligné ce vendredi.

Neymar Jr está trabalhando intensamente ao lado dos preparadores físicos da Seleção para voltar o quanto antes a treinar com o grupo e ficar à disposição do técnico Tite. Hoje ele treinou na academia! Bora, Ney! 👊🏽 Danilo e Alex Sandro também fizeram trabalhos individuais.💛💚 pic.twitter.com/yEukGQONM0 — Neymar Jr Site (@NeymarJrSite) December 2, 2022

« Neymar Jr travaille intensément avec les préparateurs physiques de la Seleção »