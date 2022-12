Coupe du monde 2022 : Les notes du Portugal contre la Corée du Sud

La rédaction

D’ores et déjà qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde, le Portugal s’est fait surprendre par la Corée du Sud (1-2). Après avoir rapidement ouvert le score par Ricardo Horta (5’), l’équipe de Cristiano Ronaldo a été rejointe au score après l’égalisation de Kim Young-Gwon (27’) avant de craquer dans les dernières minutes, victime d’un contre de Son Heung-min conclu par Hee-Chan Hwang (90+2’).

Diogo Costa (5.5) : Mis à contribution en première période, Diogo Costa a réalisé les parades nécessaires pour permettre au Portugal de rester en course dans ce match. Le portier du FC Porto repousse notamment la tête de Cho avant le but signalé hors-jeu de Kim Jin-Su (17’) et intervient à nouveau par la suite, s’illustrant devant Son (40’) et Hwang (67’). Costa ne pourra rien sur le but victorieux de Hee-Chan Hwang (90+2’).



Diogo Dalot (6) : Passeur décisif sur l’ouverture du score de Ricardo Horta (5’), le joueur de Manchester United se montre dangereux en première période, en témoigne sa frappe du pied gauche détournée par Seung-Gyu Kim (34’). Dangereux sur le plan offensif, avec notamment un centre vicieux (76’) qui ne trouve personne, Diogo Dalot est en revanche moins en réussite défensivement. La passe de Son Heung-min pour Hwang dans le temps additionnel passe entre ses jambes, alors qu’il n’est déjà pas exempt de tout reproche sur le premier but.



Pepe (5) : À l’origine de la transversale pour Diogo Dalot sur le but de Ricardo Horta (5’), le patron de la défense portugaise a distribué d’autres caviars, dont un ballon pour Cristiano Ronaldo, finalement hors-jeu (30’). Important sur les duels aériens, Pepe a néanmoins peiné à cacher ses 39 ans sur certaines actions.



Antonio Silva (4.5) : À 19 ans, et pour son premier match en Coupe du monde, le crack de Benfica a livré une prestation timide alors qu’il honorait seulement sa deuxième sélection sous le maillot portugais.



João Cancelo (5,5) : Très intéressant, le latéral gauche de Manchester City est l’un des Portugais les plus actifs de la rencontre. Il tente notamment sa chance au début de la partie (15’) et réussit à stopper certaines offensives coréennes, dont une frappe de Son (72’).



Matheus Nunes (4) : Aligné afin de faire souffler Bernardo Silva, le milieu de 24 ans n’a pas beaucoup inquiété les Sud-Coréens. Remplacé par João Palhinha (65’).



Rúben Neves (4.5) : Le milieu de Wolverhampton n’a pas réussi à se montrer tranchant dans l’entrejeu du Portugal, bien qu’il soit parvenu à aider sa défense sur certaines actions. Remplacé par Rafael Leão (65’).



Vitinha (6) : Le joueur du PSG s’est montré très habile balle au pied. Actif sur le terrain et à l’aise dans son jeu, Vitinha a fait preuve d’une grande assurance pour sa première titularisation dans cette Coupe du monde. On peut toutefois lui reprocher d’être parfois trop discret. Remplacé par Bernardo Silba (81’).



Ricardo Horta (6.5) : Très actif, l’attaquant de Braga ne perd pas de temps pour son deuxième but sous le maillot du Portugal (5’), alors qu'il honorait sa 7e sélection. Il continuera d’être menaçant par la suite (43e et 46e), avant de s’effacer un peu plus en seconde période.



Joao Mario (3) : L’international portugais de Benfica n’a clairement pas marqué de points contre la Corée du Sud. Trop imprécis, il s’est davantage fait remarquer par son manque de vitesse pour faire la différence. Remplacé par William Carvalho (81’).



Cristiano Ronaldo (3) : Soirée à oublier pour CR7. Malheureux sur l’égalisation coréenne, le ballon venant toucher son épaule avant de revenir au pied de Young-gwon Kim (27’), le quintuple Ballon d’Or s’est montré maladroit en première période. Largement hors jeu sur sa frappe (stoppée par le gardien coréen) après la transversale de Pepe (30’), Cristiano Ronaldo ne parvient pas à trouver le cadre douze minutes plus tard avec sa tête plongeante à bout portant (43’). L’ancien attaquant du Real Madrid ne sera pas plus en réussite en seconde période, jusqu’à sa sortie à l’heure de jeu. Remplacé par André Silva (65’).