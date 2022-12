Coupe du monde 2022 : Après le Qatar, la FIFA veut faire une révolution

Thomas Bourseau

Le 18 décembre dernier et le sacre de l’Argentine ont mis un terme à un mois de compétition inédit en plein hiver pour une Coupe du monde. De quoi donner des idées à la FIFA. La presse anglaise dévoile que son président Gianni Infantino prévoirait de mettre en place un Mondial tous les trois ans. Explications.

Pour la première fois depuis la création de la Coupe du monde, l’évènement a eu lieu dans un pays du Golfe et plus particulièrement au Qatar. Pendant un mois et l’hiver, une nouveauté, les 32 sélections ayant validées leurs tickets pour le Mondial se sont disputées le trophée suprême qui a atterri entre les mains de Lionel Messi et de l’Argentine dimanche soir. De quoi pleinement satisfaire Gianni Infantino.

Pour Infantino, le Qatar a livré la «meilleure Coupe du monde de l’histoire»

Après la finale explosive entre l’Équipe de France et l’Argentine (3-3 après prolongations et 2-4 aux tirs au but), Gianni Infantino faisait passer le message suivant au micro de beIN SPORTS. « Une finale de rêve, finale incroyable. Je pense, la plus belle finale de l’histoire de la Coupe du monde, qui a couronné la plus belle Coupe du monde de l’histoire ». Le président de la FIFA aurait été inspiré ce qu’il affirme être le plus beau Mondial de l’histoire, et aimerait réitérer cette expérience plus souvent.

Grâce aux recettes du Mondial au Qatar, la FIFA veut organiser une Coupe du monde tous les 3 ans