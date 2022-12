Coupe du monde 2022 : Après le Mondial, le Real Madrid a fait son choix entre Messi et Mbappé

La rédaction

Ce dimanche, l'Argentine a remporté sa troisième Coupe du monde après une victoire totalement folle en finale face à l'Equipe de France. La rencontre s'est décidée aux tirs au but tandis que Lionel Messi à remporter l'unique titre manquant à sa carrière. Une performance collective et individuelle saluée par Carlo Ancelotti, qui estime que l'Albiceleste mérite son sacre mondial.

Comme des milliards de téléspectateurs, Carlo Ancelotti n'a rien manqué de cette finale légendaire où l'Argentine s'est imposé (3-3, 4 tab à 2) après un scénario complètement fou. L'entraîneur du Real Madrid s'est d'ailleurs exprimé sur le parcours et la finale de l'Albiceleste et a encensé Lionel Messi, meilleur joueur du tournoi et auteur d'un doublé en finale.

«L'Argentine méritait de gagner»

Dans des propos rapportés par Bernabeu Digital, Carlo Ancelotti s'est exprimé sur la victoire de l'Albiceleste : « C'était très agréable, le Mondial s'est terminé par un beau final. L'Argentine méritait de gagner, elle a trouvé sa conviction et s'est accrochée à un Messi fantastique », a expliqué l'entraîneur du Real Madrid avant de livrer son analyse sur la finale : « Les deux équipes ayant le meilleur talent individuel et la meilleure organisation sont venues jouer. Ils n'ont pas eu peur de défendre et ce malgré leur talent. La France et l'Argentine ont basé leurs victoires sur une bonne défense et la qualité de leurs joueurs ».

Pour Ancelotti, Messi est le meilleur joueur du monde