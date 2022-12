Coupe du monde 2022 : Le vestiaire du PSG s'enflamme après le sacre de Messi

La rédaction

Après une finale légendaire, l'Argentine de Lionel Messi s'est imposée face à l'Equipe de France de Kylian Mbappé ce dimanche. Un match forcément particulier pour le PSG, qui voyait là deux de ses stars s'affronter pour le titre suprême. Si le vestiaire parisien a réconforté le Français, il a également célébré Lionel Messi, qui a remporté l'unique trophée manquant à sa carrière.

Avec cette finale entre l'Argentine et la France, le PSG était certain de compter un champion du monde 2022 au sein du son effectif, et ce dernier se nomme Lionel Messi. Auteur d'un doublé en finale, La Pulga a également été nommée meilleur joueur de la compétition. Une performance saluée par le vestiaire parisien.

Neymar et Verratti félicitent Messi

Après la victoire de l'Argentine ce dimanche, Lionel Messi a reçu plusieurs messages de félicitations de la part de coéquipiers du PSG. D'abord de Neymar qui a posté une photo de La Pulga face au trophée en écrivant : « Félicitations, frère » sur T witter tandis Marco Verratti a confié sur Instagram : « Tu le mérites mon ami. Félicitations ».

Pour Ekitike, Messi est le «GOAT»