Coupe du Monde 2022 : Al-Khelaïfi répond aux polémiques sur le Qatar

Guillaume de Saint Sauveur

Dimanche, la Coupe du Monde 2022 au Qatar s’est terminée sur une victoire de l’Argentine face à l’équipe de France dans une finale à multiples rebondissements. Un Mondial qui qui aura fait couler beaucoup d’encre avec de nombreuses polémiques, mais le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi est monté au créneau.

C’est un fait, cette finale de l’édition 2022 disputée dimanche entre l’équipe de France et l’Argentine restera comme étant l’une des plus belles de l’histoire. Pourtant, pendant plusieurs semaines précédant son ouverture, ce Mondial au Qatar a fait couler beaucoup d’encre et a été pointé du doigt de par son non-respect de la situation écologique actuelle, et en raison d’un nombre très important de décès des ouvriers sur les chantiers des stades ces dernières années.

« Comme Qatari, je suis très fier »

Malgré tout ce contexte délicat, le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi a affiché toute sa fierté dans un entretien accordé au Figaro : « C’est la meilleure finale de l'histoire de la Coupe du monde. On ne peut pas imaginer plus que ça! C'est une finale magnifique. Comme Qatari, je suis aussi très fier, très heureux de ce qu'on a fait, au niveau de l'organisation, la sécurité, les stades, l'accueil des supporters, les installations pour les entraînements », indique Al-Khelaïfi.

« Nous ne sommes pas des gens mauvais »