Coupe du monde 2022 : Accablé par les critiques, l'Argentine vole à son secours

Amadou Diawara

Ce samedi soir, Lautaro Martinez a manqué plusieurs occasions nettes en fin de match contre l'Australie. Ce qui aurait pu couter cher à l'Argentine. Alors que l'Albiceleste s'est finalement qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du Monde, Lionel Messi et Lionel Scaloni ont tenu à voler au secours de Lautaro Martinez, peu épargné par les critiques.

Opposé à l'Australie ce samedi soir, l'Argentine s'est imposé (2-1) et a validé dans le même temps son ticket pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. Toutefois, l'Albiceleste aurait pu se faire surprendre par les Socceroos en fin de match. En effet, l'Australie a eu une occasion en or d'égaliser face à l'Argentine. Et si le pays des Kangourous avait eu davantage de réussite sur ce coup-là, la bande à Lionel Messi aurait pu s'en prendre à Lautaro Martinez.

«Il a sauvé l'équipe à plusieurs reprises par le passé»

En effet, Lautaro Martinez a eu plusieurs opportunités de faire le break lorsque l'Argentine menait 2-1, mais il s'est montré imprécis dans le dernier geste. Alors que son compatriote argentin est sous le feu des critiques, Lionel Messi n'a pas souhaité l'accabler. « Lautaro (Martinez) est un joueur très important pour nous. C'est un grand attaquant... il vit pour le but. Pour nous, il est fondamental qu'il soit bien préparé pour le quart de finale contre les Pays-Bas. Il n'a pas encore réussi à s'imposer dans cette Coupe du monde » , a confié le numéro 10 et capitaine de l'Argentine.

«Il va retrouver le chemin des filets»