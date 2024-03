Coup dur pour Lionel Messi

Amadou Diawara

Convoqué par Lionel Scaloni, Lionel Messi était supposé participer à ce rassemblement de l'Argentine. Toutefois, la Pulga doit finalement passer son tour. Touché aux ischio-jambiers, Leo Messi est contraint de déclarer forfait pour les deux prochains matchs de l'Albiceleste. Le capitaine et numéro 10 de l'Inter Miami devrait faire son retour sur les terrains le 31 mars.

Avant le lancement de la prochaine Copa America, l'Argentine a deux ultimes matchs à jouer. En effet, l' Albiceleste a rendez-vous avec le Salvador ce samedi, puis avec le Costa Rica le 23 mars. Et malheureusement pour Lionel Scaloni, il ne pourra pas compter sur Lionel Messi.

Messi est forfait pour le Salvador et le Costa Rica

Pour ce rassemblement de l'Argentine, Lionel Scaloni a convoqué Lionel Messi. Toutefois, la Pulga a finalement dû renoncer à l'idée de jouer les deux prochains matchs de l' Albiceleste . Touché à l'ischio-jambier de la jambe droite, Leo Messi a dû déclarer forfait. Et pourtant, les deux rencontres sont prévues aux Etats-Unis : à Philadelphie et à Los Angeles.

Retour le 31 mars pour Leo Messi

Alors qu'il ne jouera pas avec l'Argentine contre Salvador et le Costarica, Lionel Messi devrait faire son retour à la compétition le 31 mars. En effet, l'ancien joueur du PSG ne devrait pas être apte à disputer le duel entre l'Inter Miami et les New York Red Bulls ce samedi. Au contraire, Leo Messi devrait être de la partie contre le New York City FC.