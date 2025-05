Comparé à Zidane et Deschamps, il quitte l'OM !

Longtemps resté sur le banc de l’OM, Rudi Garcia garde une place à part dans l’histoire récente du club. Encensé par Jacques-Henri Eyraud, qui le compare à Zidane et Deschamps, l’entraîneur a pourtant divisé après son départ, notamment en rejoignant l’ennemi lyonnais. Un choix encore mal digéré par certains supporters.

Garcia, comparé à Zidane et Deschamps

Un parcours qui lui vaut l’affection de son ancien président, Jacques-Henri Eyraud. « J’ai beaucoup d’affection pour Rudi Garcia, que je trouve être un homme bien, qui a énormément de qualités et qui est, en France, avec Didier Deschamps et Zinédine Zidane, l’entraîneur qui a le meilleur track record, et de loin, quand on voit son palmarès depuis 15/20 ans », explique l’ancien président de l’OM pour Dream Team Podcast.