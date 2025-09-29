Clash avec Kylian Mbappé ? «Ses coéquipiers ne le supportent pas» !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Pour Xabi Alonso, l’un des objectifs au Real Madrid sera de développer la relation entre Kylian Mbappé et les autres attaquants. En grosse méforme depuis un an, Vinicius Jr est encore passé à côté de son match contre l’Atlético de Madrid ce samedi. Célèbre personnalité, Bertin Osborne a affirmé que les coéquipiers du Brésilien en avaient marre de lui.

Le Real Madrid a subi une véritable humiliation. Malgré un nouveau but inscrit par Kylian Mbappé et une belle prestation proposée par Arda Güler, le club merengue a subi une défaite historique sur la pelouse de l’Atlético de Madrid ce samedi lors du derby de Madrid (5-2). Une fois de plus, Vinicius Jr ne s’est pas montré à son avantage, notamment dans l’attitude.

« Il n’a pas la mentalité du Real Madrid » Ce qui a eu le don d’énerver Bertin Osborne, célèbre personnalité en Espagne. « Je ne le vois pas au Real Madrid. Je n’ai rien contre lui, mais moi, je le vendrais demain. Enfin non, mieux : aujourd’hui, avec un joli ruban. Pour une fortune, bien sûr. Il n’a pas la mentalité du Real Madrid », a confié ce dernier au micro d’ABC.