Clash avec Kylian Mbappé ? «Ses coéquipiers ne le supportent pas» !

Pour Xabi Alonso, l’un des objectifs au Real Madrid sera de développer la relation entre Kylian Mbappé et les autres attaquants. En grosse méforme depuis un an, Vinicius Jr est encore passé à côté de son match contre l’Atlético de Madrid ce samedi. Célèbre personnalité, Bertin Osborne a affirmé que les coéquipiers du Brésilien en avaient marre de lui.
Le Real Madrid a subi une véritable humiliation. Malgré un nouveau but inscrit par Kylian Mbappé et une belle prestation proposée par Arda Güler, le club merengue a subi une défaite historique sur la pelouse de l’Atlético de Madrid ce samedi lors du derby de Madrid (5-2). Une fois de plus, Vinicius Jr ne s’est pas montré à son avantage, notamment dans l’attitude.
« Il n’a pas la mentalité du Real Madrid »
Ce qui a eu le don d’énerver Bertin Osborne, célèbre personnalité en Espagne. « Je ne le vois pas au Real Madrid. Je n’ai rien contre lui, mais moi, je le vendrais demain. Enfin non, mieux : aujourd’hui, avec un joli ruban. Pour une fortune, bien sûr. Il n’a pas la mentalité du Real Madrid », a confié ce dernier au micro d’ABC.
« Je crois même que ses coéquipiers ne le supportent pas »
« Il devient antipathique partout où il va, conteste tout, il a mauvais caractère, je crois même que ses coéquipiers ne le supportent pas. Il donne une mauvaise image du Real, une image que le club ne mérite pas. Aucun joueur, aussi bon soit-il, n’est au-dessus du club. Florentino l’a déjà prouvé à plusieurs reprises. Je ne comprends pas pourquoi on devrait tout lui pardonner, à lui plus qu’aux autres », conclut Osborne.