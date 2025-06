Cherki - Mbappé : Les discussions secrètes révélées !

La rédaction

Première convocation chez les Bleus et premières confidences pour Rayan Cherki. Le jeune milieu offensif a dévoilé les coulisses de ses échanges avec Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, deux proches avec qui il partage bien plus que le terrain. Entre vacances ensemble et messages d'encouragement, Cherki se sent déjà prêt à faire briller l'équipe de France.

Rayan Cherki a connu sa première convocation en équipe de France par Didier Deschamps. Le sélectionneur des Bleus s’était exprimé à ce sujet en conférence de presse : « C'est sa première ici, toujours un moment important, comme pour Kalulu. Il faut être le plus naturel possible, comme ils le sont en club. Il y a des échanges évidemment. Il faut rester soi-même. »

«Je suis déjà parti en vacances avec eux» Au micro de Téléfoot, Rayan Cherki a évoqué sa première en équipe de France, avouant entretenir de très bonnes relations avec Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé : « Je pense que Kylian et Ousmane, ce sont les deux personnes avec lesquelles je suis le plus proche. Je suis déjà parti en vacances avec eux. Ce sont deux très bons amis. »