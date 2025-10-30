Changement pour Laure Boulleau : Les offres s’enchaînent !

Depuis la fin de sa carrière de footballeuse en 2018, Laure Boulleau s'est reconvertie dans les médias. Ancienne joueuse emblématique du PSG, l’ex-arrière gauche est aujourd'hui consultante pour Canal+, un changement de taille dans sa vie sur lequel elle était revenue il y a quelques mois...
Le 29 mai 2018, Laure Boulleau annonçait sur les réseaux sociaux la fin de sa carrière professionnelle avant de disputer la finale de la Coupe de France, remportée sous le maillot du PSG. Au total, l'ancienne latérale gauche tricolore a disputé 226 matches avec le club de la capitale, avant d’entamer une carrière dans les médias. Aujourd’hui consultante sur Canal+, Laure Boulleau était revenue il y a quelques mois sur cette nouvelle vie loin des terrains.
« La reconversion, ça a été un moment très important »
« C'est vrai que la reconversion, ça a été un moment très important, un moment clé. Je pensais faire kiné quand j'étais plus jeune, mais après j'ai vite compris que je ne voulais pas faire ça. Et quand on arrête, on se dit que ça fait 20 ans que je fais du foot, j'ai eu mon bac et tout, je savais que mon cerveau n’était pas trop mal constitué, mais bon, j'avais quand même perdu complètement la notion d'une vie de bureau. Donc je me suis dit : ‘mais qu'est-ce que je vais faire ? Dans quel domaine je vais pouvoir apporter quelque chose ?’ », s’est-elle rappelée, dans un entretien accordé à la chaîne YouTube OnTime.
« Discrètement, j'ai pas mal de chaînes qui m'ont approché »
« Et je savais que j'avais un potentiel pour la télé, elles (les chaînes) étaient intéressées parce que j'avais déjà fait des émissions pendant ma carrière et ça n’a pas raté quand j'ai commencé à annoncer que j'allais arrêter en off. Discrètement, j'ai pas mal de chaînes qui m'ont approché pour faire pour me rencontrer, pour me proposer des choses et ça s'orientait vers Canal en plus. Donc c'est génial », savoure Laure Boulleau.