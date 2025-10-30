Changement pour Laure Boulleau : Les offres s’enchaînent !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Depuis la fin de sa carrière de footballeuse en 2018, Laure Boulleau s'est reconvertie dans les médias. Ancienne joueuse emblématique du PSG, l’ex-arrière gauche est aujourd'hui consultante pour Canal+, un changement de taille dans sa vie sur lequel elle était revenue il y a quelques mois...

Le 29 mai 2018, Laure Boulleau annonçait sur les réseaux sociaux la fin de sa carrière professionnelle avant de disputer la finale de la Coupe de France, remportée sous le maillot du PSG. Au total, l'ancienne latérale gauche tricolore a disputé 226 matches avec le club de la capitale, avant d’entamer une carrière dans les médias. Aujourd’hui consultante sur Canal+, Laure Boulleau était revenue il y a quelques mois sur cette nouvelle vie loin des terrains.

« La reconversion, ça a été un moment très important » « C'est vrai que la reconversion, ça a été un moment très important, un moment clé. Je pensais faire kiné quand j'étais plus jeune, mais après j'ai vite compris que je ne voulais pas faire ça. Et quand on arrête, on se dit que ça fait 20 ans que je fais du foot, j'ai eu mon bac et tout, je savais que mon cerveau n’était pas trop mal constitué, mais bon, j'avais quand même perdu complètement la notion d'une vie de bureau. Donc je me suis dit : ‘mais qu'est-ce que je vais faire ? Dans quel domaine je vais pouvoir apporter quelque chose ?’ », s’est-elle rappelée, dans un entretien accordé à la chaîne YouTube OnTime.