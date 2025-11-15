C’est terminé pour Mbappé, il vole à son secours !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Homme du match contre l’Ukraine ce jeudi soir avec les Bleus, Kylian Mbappé a quitté le rassemblement de l’équipe de France en raison d’une douleur à la cheville. Si certains estiment que le capitaine français a simplement été préservé, Emmanuel Petit lui, estime qu’au vu de ses performances, la star du Real Madrid mérite un traitement de faveur.

Kylian Mbappé de retour à Madrid. Ayant atteint la barre des 400 buts en carrière ce jeudi soir, l’attaquant de 26 ans aurait une petite douleur à la cheville. Ainsi, ce vendredi, Mbappé est rentré à Madrid et ne disputera pas le second match de l’équipe de France face à l’Azerbaïdjan. Une décision qui fait jaser, mais que comprend Emmanuel Petit.

« Je n’avais pas bien compris son rôle en tant que leader » « Autant l’année dernière je l’avais critiqué parce qu’il y avait notamment eu son escapade en Suède, avec tout ce qui s’est passé derrière, surtout qu’il sortait d’un Euro calamiteux et que derrière fallait que le capitaine soit le premier à montrer l’exemple, en plus de son arrivée au Real Madrid, donc je n’avais pas bien compris son rôle en tant que leader à cette époque-là », a d’abord confié le champion du monde 1998 au micro de Rothen S’enflamme ce vendredi avant de poursuivre.