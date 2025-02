C'est officiel, le PSG signe un intouchable !

La rédaction

Le PSG sécurise son avenir avec Luis Enrique ! En fin de contrat cet été, le coach espagnol a officiellement prolongé jusqu’en 2027. Un engagement fort qui pourrait faire de lui l’entraîneur le plus capé du club. Fêtée par les supporters lors de la victoire contre Monaco (4-1), cette prolongation s’inscrit dans l’ambition de marquer l’histoire parisienne.

La prolongation de Luis Enrique au PSG est enfin officielle. En poste depuis juillet 2023 et en fin de contrat cet été, le coach espagnol est désormais lié au club de la capitale jusqu’en juin 2027. Avec ce nouveau contrat, l’ancien coach du FC Barcelone peut devenir l’entraîneur le plus capé de l’histoire du PSG.

Le PSG frappe fort ! 🔥 Quatre prolongations et un coach ancré jusqu'en 2027. Que nous réserve la suite ?

« Nous te dédions notre ferveur »

Le PSG s’est imposé 4-1 face à l’AS Monaco, l’occasion parfaite pour le coach et les supporters de célébrer sa prolongation. Les fans du PSG ont déployé une banderole dans le Parc des Princes à l’intention de Luis Enrique : « Luis Enrique, nous te dédions notre ferveur. »

« Les premiers à marquer l’histoire »

L’entraîneur espagnol s’est exprimé sur sa prolongation en conférence de presse : « Elle ne peut être que positive. On est arrivés ici il y a un an et demi et, depuis le premier jour, on a senti toute la confiance du club et tous les moyens qui sont mis à notre disposition. Pour moi, en tant qu’entraîneur, ça me donne envie de travailler encore pour s’améliorer et imaginer qu’on sera les premiers à marquer l’histoire. C’est mon objectif et celui de mon staff. On verra si on y arrivera. »