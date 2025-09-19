C'est la folie, Messi se fait éclipser !

Alexis Brunet

Depuis juillet 2023, Lionel Messi évolue à l’Inter Miami, qu’il a rejoint après son aventure compliquée au PSG. L’Argentin est donc devenu la plus grande star du championnat américain, mais il est en train de se faire éclipser. En effet, Heung-Min Son, qui est arrivé au LAFC cet été, vend déjà beaucoup plus de maillots que l’ancien Parisien.

À 38 ans, Lionel Messi continue de régaler les fans de football. L’Argentin n’évolue certes plus en Europe, mais il continue à faire parler de lui à l’Inter Miami. L’attaquant a rejoint la formation de MLS en juillet 2023, après un passage plutôt compliqué au PSG.

Son éclipse Messi ! Forcément, Lionel Messi est le visage du championnat américain et il permet à la MLS de se développer de plus en plus. Toutefois, l’Argentin n’est pas le joueur le plus bankable. Comme le rapporte RMC Sport, alors que l’ancien Parisien avait établi un record de 500 000 maillots vendus en un mois, il s’est fait détrôner par Heung-Min Son. L’ailier sud-coréen a fait vendre pas moins de 1 500 000 maillots à son nom en seulement un mois.