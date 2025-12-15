Catastrophe pour Hakimi, son remplaçant est annoncé !

Alexis Brunet

Actuellement blessé, Achraf Hakimi fait tout son possible pour revenir au plus vite, avec la CAN comme objectif principal. Malheureusement, le latéral droit ne devrait pas être remis sur pied à temps pour le match face aux Comores le 21 décembre. Le Maroc ne veut prendre aucun risque avec le joueur du PSG, qui sera remplacé par Noussair Mazraoui.

La saison dernière, Achraf Hakimi s’est définitivement imposé comme l’un des meilleurs joueurs du PSG. Le latéral droit a été beaucoup utilisé par Luis Enrique et cela a continué cette année. Malheureusement, tout s’est stoppé le 4 novembre dernier avec la blessure du Marocain face au Bayern Munich en Ligue des champions.

Hakimi trop juste pour le début de la CAN Une blessure qui est un vrai coup dur pour le PSG, mais également pour le Maroc. En effet, le 21 décembre débute la CAN et le Parisien est le leader des Lions de l’Atlas. Même s’il fait tout son possible pour revenir au plus vite, le latéral droit ne devrait pas pouvoir assurer le début de la compétition. Selon les informations de Foot Mercato, le Ballon d’or africain devrait être forfait pour la rencontre face aux Comores le 21 décembre.