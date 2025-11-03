Canal+ : Le fiasco justifié par Pierre Ménès !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Il y a quelques années de cela, le Canal Football Club était l'une des émissions de références du football français. Mais voilà qu’aujourd’hui, l'émission de Canal+ a connu une dégringolade terrible avec des audiences désormais très faibles. Ancienne figure du CFC, Pierre Ménès s’est prononcé sur ce fiasco, donnant d’ailleurs les raisons de celui-ci.

Ce dimanche soir, le Canal Football Club n'a réuni... que 185 000 téléspectacteurs. L’émission de Canal+ est en déclin par rapport à ses audiences. La dégringolade dure depuis un moment maintenant alors qu’il y a quelques années de cela, elles avoisinaient les 2 millions. Pierre Ménès a connu cette époque-là et désormais, l’ancienne figure du CFC assiste à la chute de l’émission.

« Pas une bonne idée » Sur sa chaine Youtube, Pierre Ménès a d’ailleurs été interrogé sur les raisons d’un tel fiasco avec les audiences du Canal Football Club. Le journaliste sportif a alors expliqué : « Comment j’explique les audiences désastreuses du CFC ? Je l’explique de façon très simple, perte des droits de la Ligue 1. Ce qui fait que cette émission est quand même en access prime time le dimanche et faire une émission sans une image de Ligue 1 et juste les images des Coupes d’Europe qui ont déjà 3 ou 4 jours plus le championnat anglais dont globalement tout le monde se fout, ce n’est pas une bonne idée ».