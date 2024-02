CAN 2024 - Hervé Renard : «Honteux et irrespectueux», il tacle la Côte d'Ivoire

Amadou Diawara

Au lendemain de la déroute contre la Guinée équatoriale, Jean-Louis Gasset a quitté son poste de sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Après avoir choisi Emerse Faé pour assurer l'intérim, les Eléphants ont tenté d'obtenir le prêt d'Hervé Renard, sans succès. Interrogé sur ce dossier, Yannick Sagbo a taclé Idriss Diallo, le président de la fédération ivoirienne de football.

Lors de la dernière journée de la phase de poules de sa Coupe d'Afrique des Nations, la Côte d'Ivoire a subi une lourde défaite face à la Guinée équatoriale (4-0). Juste après cette contre-performance, Jean-Louis Gasset a démissionné de son poste de sélectionneur des Eléphants .

La Côte d'Ivoire a tenté le coup Hervé Renard

Pour remplacer Jean-Louis Gasset, la Côte d'Ivoire a choisi de miser sur Emerse Faé, qui a pris place en tant que sélectionneur intérimaire. Toutefois, Idriss Diallo a tout de même essayé d'obtenir le prêt d'Hervé Renard auprès de la FFF. Alors que les Eléphants ont été recalés pour le patron de l'équipe de France féminine, Yannick Sagbo a taclé le président de la fédération ivoirienne de football.

«Faé n’a pas été mis dans les meilleures dispositions»