Blessure de Dembélé : L’annonce qui va rendre dingue le PSG !

Ces derniers jours, les relations entre le PSG et l’équipe de France sont quelque peu tendues. Cela s’explique notamment par la blessure d’Ousmane Dembélé, alors que le club de la capitale avait alerté le staff médical des Bleus sur l’état de santé de l’attaquant. Toutefois, à en croire certains observateurs, le médecin de l’équipe de France ne serait pas responsable de la blessure du joueur parisien.
Pendant plusieurs semaines, le PSG devra faire sans Ousmane Dembélé. Le numéro dix parisien devrait être absent entre six et huit semaines à cause d’une blessure contractée avec l’équipe de France lors du match contre l’Ukraine. Depuis ce moment-là, les relations sont plus que tendues entre le staff des Bleus et le club de la capitale et un homme est notamment pointé du doigt.
« C’est l’un des tout meilleurs sur le marché »
Médecin de l’équipe de France depuis treize ans maintenant, Frank Le Gall est au cœur de toutes les tensions dernièrement. Ce dernier en prend pour son grade, mais il est toutefois défendu par certains. C’est notamment le cas de Frédéric Bompard, ancien adjoint de Rudi Garcia à Lille et à Marseille, qui a travaillé avec le médecin des Bleus et qui souligne son grand professionnalisme au Parisien. « On peut travailler avec lui les yeux fermés, c’est un super pro. Avec Franck, c’est carré. Il est à la fois sérieux et de bonne humeur tous les jours. Il arrive aussi à avoir un bon contact avec les joueurs, ce qui est important. » Un ex-médecin de club avec qui a travaillé Le Gall ajoute d'ailleurs : « C’est l’un des tout meilleurs sur le marché. »
Le Gall pas responsable ?
Selon Frédéric Bompard, Frank Le Gall ne serait en rien responsable de la blessure d’Ousmane Dembélé. S’il y avait eu le moindre risque avec le joueur du PSG, il n’aurait pas donné son accord à Didier Deschamps pour l’utiliser. « S’il avait eu un doute sur Dembélé, Franck n’aurait pas forcé, estime Frédéric Bompard. Même pas en rêve. C’est même l’inverse. Si l’entraîneur dit qu’il lui faut absolument tel joueur, lui peut parfaitement dire : non, il n’est pas apte. » D’après un autre ancien médecin de club habitué à envoyer des joueurs en équipe de France, le sélectionneur n’aurait jamais ignoré une alerte du fidèle médecin des Bleus. « Je ne vois pas dans quel monde Didier Deschamps aurait ignoré une de ses alertes. Tout comme je ne vois pas pourquoi il aurait négligé ce que le PSG lui indiquait. Il faut voir ce qu’ils lui ont dit précisément. » Le coupable dans cette affaire n’a donc toujours pas été identifié.