Blessure de Dembélé : L’annonce qui va rendre dingue le PSG !

Alexis Brunet

Ces derniers jours, les relations entre le PSG et l’équipe de France sont quelque peu tendues. Cela s’explique notamment par la blessure d’Ousmane Dembélé, alors que le club de la capitale avait alerté le staff médical des Bleus sur l’état de santé de l’attaquant. Toutefois, à en croire certains observateurs, le médecin de l’équipe de France ne serait pas responsable de la blessure du joueur parisien.

Pendant plusieurs semaines, le PSG devra faire sans Ousmane Dembélé. Le numéro dix parisien devrait être absent entre six et huit semaines à cause d’une blessure contractée avec l’équipe de France lors du match contre l’Ukraine. Depuis ce moment-là, les relations sont plus que tendues entre le staff des Bleus et le club de la capitale et un homme est notamment pointé du doigt.

« C’est l’un des tout meilleurs sur le marché » Médecin de l’équipe de France depuis treize ans maintenant, Frank Le Gall est au cœur de toutes les tensions dernièrement. Ce dernier en prend pour son grade, mais il est toutefois défendu par certains. C’est notamment le cas de Frédéric Bompard, ancien adjoint de Rudi Garcia à Lille et à Marseille, qui a travaillé avec le médecin des Bleus et qui souligne son grand professionnalisme au Parisien. « On peut travailler avec lui les yeux fermés, c’est un super pro. Avec Franck, c’est carré. Il est à la fois sérieux et de bonne humeur tous les jours. Il arrive aussi à avoir un bon contact avec les joueurs, ce qui est important. » Un ex-médecin de club avec qui a travaillé Le Gall ajoute d'ailleurs : « C’est l’un des tout meilleurs sur le marché. »