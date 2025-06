Beckham : L'arnaque à 180M€ avec le Qatar ?

Depuis son passage au PSG en 2013, David Beckham a gardé des liens étroits avec le Qatar. En 2021 par exemple, il est devenu ambassadeur du pays contre un chèque de 180M€. À Doha, certains ont estimé ce contrat comme démentiel par rapport à la faible implication de l’ancien international anglais, qui a notamment été bien discret lors de la Coupe du monde 2022.

En 2022, accueillant la Coupe du monde, le Qatar s’est offert une publicité en or, notamment grâce à la grande finale. Cette dernière voyait s’affronter la France et l’Argentine, Kylian Mbappé contre Lionel Messi, deux joueurs du PSG. La dramaturgie et le résultat fou de ce match ont donc permis à l’État du Golfe une exposition rêvée.