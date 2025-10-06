Barcola : La catastrophe qui va rendre fou le PSG !

Alexis Brunet

Lors de son dernier match face à Lille, le PSG était privé de nombreux cadres. C’est notamment particulièrement criant en attaque avec les forfaits de Dembélé, Doué et Kvaratskhelia. Malheureusement pour le club de la capitale, un autre blessé vient de s’ajouter dans ce secteur en la personne de Bradley Barcola. Sélectionné par Didier Deschamps, le Parisien a quitté le rassemblement des Bleus.

Dimanche, le onze de départ du PSG face à Lille n’avait pas grand-chose en commun avec celui qui a décroché la Ligue des champions le 31 mai dernier contre l’Inter Milan car au total, seul Willian Pacho était toujours présent. Luis Enrique avait décidé de faire tourner son effectif, mais il doit également faire face à de nombreuses blessures.

L’infirmerie du PSG est pleine Contre Lille, Luis Enrique était privé de nombreux cadres. Ces dernières semaines, l’infirmerie du PSG s’est beaucoup remplie avec Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Fabian Ruiz, Joao Neves, Marquinhos ou bien Khvicha Kvaratskhelia. Une conséquence directe de la très longue dernière saison des Parisiens.