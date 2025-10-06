Barcola : La catastrophe qui va rendre fou le PSG !

Lors de son dernier match face à Lille, le PSG était privé de nombreux cadres. C’est notamment particulièrement criant en attaque avec les forfaits de Dembélé, Doué et Kvaratskhelia. Malheureusement pour le club de la capitale, un autre blessé vient de s’ajouter dans ce secteur en la personne de Bradley Barcola. Sélectionné par Didier Deschamps, le Parisien a quitté le rassemblement des Bleus.
Dimanche, le onze de départ du PSG face à Lille n’avait pas grand-chose en commun avec celui qui a décroché la Ligue des champions le 31 mai dernier contre l’Inter Milan car au total, seul Willian Pacho était toujours présent. Luis Enrique avait décidé de faire tourner son effectif, mais il doit également faire face à de nombreuses blessures.
L’infirmerie du PSG est pleine
Contre Lille, Luis Enrique était privé de nombreux cadres. Ces dernières semaines, l’infirmerie du PSG s’est beaucoup remplie avec Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Fabian Ruiz, Joao Neves, Marquinhos ou bien Khvicha Kvaratskhelia. Une conséquence directe de la très longue dernière saison des Parisiens.
Barcola blessé lui aussi !
Malheureusement pour le PSG, les mauvaises nouvelles ne s’arrêtent pas. Ce lundi, la FFF a publié un communiqué pour annoncer la blessure de Bradley Barcola. « Présent ce lundi après-midi au Centre National du Football de Clairefontaine (Yvelines), l’attaquant du Paris Saint-Germain a consulté le Dr Franck Le Gall. Il présente une lésion chronique de l’ischio-jambier droit depuis le match de Ligue des champions du club parisien face à l’Atalanta Bergame (4-0, le 17 septembre dernier). Après s’être entretenu avec le joueur et le médecin de l’Équipe de France, Didier Deschamps a décidé de remettre Bradley Barcola à la disposition de son club. Le sélectionneur national a fait appel à Florian Thauvin pour le remplacer dans le groupe. » L’ancien Lyonnais va donc devoir se soigner, mais on ne sait pas encore la durée de son absence. Ce qui est certain en tout cas, c’est que Luis Enrique va encore avoir un peu plus de mal à faire ses compositions d’équipe.