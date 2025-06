Ballon d’or : L’invité surprise en équipe de France !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Ballon d’or 2025 semble se jouer entre Ousmane Dembélé, Lamine Yamal, Raphinha ou encore Kylian Mbappé. Après avoir quitté l’OL pour Manchester City et avoir témoigné du sacre de Rodri en 2024, Rayan Cherki veut s’en inspirer pour aller chercher le Saint-Graal à l’avenir comme révélé outre-Atlantique.

Et si le Ballon d’or finissait par s’étendre en équipe de France ? En plus du débat de cette année qui anime certaines discussions entre le grand favori de l’édition Ousmane Dembélé et le capitaine des Bleus Kylian Mbappé, Rayan Cherki se dit prêt à postuler pour la récompense ultime individuelle à l’avenir.

Cherki ravit de signer avec Guardiola ! Et ce, notamment grâce à Pep Guardiola. L’entraîneur de Manchester City, club au sein duquel Rayan Cherki a signé un contrat de cinq saisons cet été, pourrait être la clé de nombreux succès collectifs pour l’international français, mais aussi individuels d’après lui. « Quand j'ai parlé avec Pep et qu'il m'a demandé, il a été très, très clair. Le système, le club, la ville sont très bons. Je veux gagner et je pense que City veut tout gagner. Pour moi, c'est mieux ».