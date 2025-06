Rayan Cherki, le massacre est annoncé

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Après une terrible élimination en quarts de finale de Ligue Europa contre Manchester United, Rayan Cherki a terminé la saison avec l'OL avant de s'engager en faveur du rival territorial des Red Devils : Manchester City. L'occasion selon le natif de Lyon de les « tuer » comme il se doit.

ll aurait pu s'engager en faveur du Paris Saint-Germain ou du Borussia Dortmund l'été dernier. Et pourtant, Rayan Cherki restait à l'OL où il a vécu une désillusion face à Manchester United en 1/4 de finale de la Ligue Europa (6-7) au score cumulé. Ce qui n'a pas du tout plu à Cherki.

«J'attends le match (pour) les tuer» « Je n'ai pas aimé que Manchester United gagne le match contre Lyon parce que je suis Lyonnais. Maintenant, j'attends le match (pour) les tuer. Je voulais juste aller à Manchester City ». a reconnu la recrue de Manchester City, club rival de United, pour un peu plus de 40M€ cet été. Au cours d'un entraînement aux Etats-Unis pour la Coupe du monde des clubs avec les Skyblues, Cherki est revenu sur sa décision de signer à Manchester City notamment due à Pep Guardiola. « Quand j'ai parlé avec Pep et qu'il m'a demandé, il a été très, très clair. Le système, le club, la ville sont très bons. Je veux gagner et je pense que City veut tout gagner. Pour moi, c'est mieux ».