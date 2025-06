Transfert avorté au PSG, ils «voulaient tuer ma carrière»

Il y a quelques années maintenant, Hachim Mastour était considéré comme l’un des plus gros cracks du football. Le Marocain avait fait ses débuts très jeune à l’AC Milan, mais il n’a pas réussi à confirmer par la suite. En 2016, il était toutefois proche de s’engager avec le PSG, mais certaines mauvaises personnes ont fait capoter le transfert.

« Je n'étais pas bien entouré »

France Football l’a retrouvé dernièrement et le joueur de 27 ans s’est confié sur sa carrière. La principale raison de la descente aux enfers du jeune Hachim Mastour était notamment son entourage de l’époque, qui ne lui voulait pas que du bien. « Je n'étais pas bien entouré. Les gens et le système me voyaient comme une machine à fric, pas comme un garçon qui veut réaliser son rêve. Les contrats, l'argent, la visibilité... Moi, je ne pensais qu'au foot. Les gens autour de moi ne me parlaient que pour tirer profit de mon talent ou de mon image. J'ai cru en eux. En réalité, j'étais leur marionnette, ils ne m'aimaient pas vraiment. »