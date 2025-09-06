Ballon d'Or : C'est terminé pour Ousmane Dembélé ?

Alexis Brunet

Vendredi soir, l’équipe de France affrontait l’Ukraine pour le compte des éliminatoires de la Coupe du monde. Sur le banc au coup d’envoi, Ousmane Dembélé est entré en jeu à la mi-temps, mais il n’a pas pu finir le match à cause d’une blessure. Cela ne devrait toutefois pas le pénaliser pour le Ballon d’or car les votes se terminent lundi.

Tôt ou tard cela devait arriver. Après une saison très longue et intense, certains joueurs du PSG se sont blessés. Face à l’Ukraine vendredi soir, c’est Désiré Doué et Ousmane Dembélé qui ont malheureusement dû quitter leurs coéquipiers. L’ancien Barcelonais devrait être absent pendant six semaines alors que son jeune coéquipier manquera entre trois et quatre semaines de compétitions.

Pas de risque pour le Ballon d’or Une longue absence pour Ousmane Dembélé, qui ne devrait toutefois pas ruiner ses chances pour le Ballon d’or. En effet, comme le rapporte Le Parisien, les votes pour la célèbre récompense se ferment lundi, ce qui ne devrait donc pas avoir d’incidence sur l’issue du scrutin.