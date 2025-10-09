Antoine Griezmann : Son successeur balancé par Mbappé ?

Amadou Diawara

Antoine Griezmann a pris sa retraite internationale le 30 septembre 2024. Présent en conférence de presse ce jeudi après-midi, Kylian Mbappé a laissé entendre que les Bleus avaient peut-être trouvé son digne successeur. En effet, le capitaine et numéro 10 de l'équipe de France n'a pas tari d'éloges à l'égard de Michael Olise.

Le 30 septembre 2024, Antoine Griezmann a lâché une bombe. En effet, l'attaquant de l'Atlético de Madrid a fait savoir qu'il mettait un terme à sa carrière internationale. Alors qu'Antoine Griezmann a dit stop, l'équipe de France semble avoir trouvé son digne héritier.

Michael Olise, l'héritier d'Antoine Griezmann en Bleu ? Présent en conférence de presse ce jeudi après-midi, Kylian Mbappé s'est enflammé pour Michael Olise, qui réalise des performances XXL en équipe de France et au Bayern ces derniers mois. Indirectement, le capitaine et numéro 10 des Bleus a laissé entendre que l'attaquant de 23 ans était le successeur d'Antoine Griezmann.