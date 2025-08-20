PSG : Victime de racisme, il sort du silence !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ayant raté son tir au but et précipité la défaite de Tottenham lors de la Supercoupe d'Europe face au PSG, Mathys Tel avait par la suite fait l'objet d'insultes racistes sur les réseaux sociaux. Jusque-là, l'attaquant des Spurs était resté silencieux, mais voilà qu'il vient de prendre la parole sur cette histoire.

Entre le PSG et Tottenham, ça s'est joué aux tirs au but pour la Supercoupe d'Europe. Et dans cet exercice, c'est le club de la capitale qui a été le plus efficace. Du côté des Spurs, Mathys Tel avait lui complètement manqué sa tentative face à Lucas Chevalier. Un échec qui a eu pour conséquences de nombreuses insultes racistes sur les réseaux sociaux.

« Le racisme n’a pas sa place dans notre société » Alors que Tottenham avait déjà condamné ces insultes contre son attaquant, Mathys Tel vient enfin de réagir. Prenant la parole sur Instagram, l'attaquant français des Spurs a fait savoir : « Après les quelques derniers jours passés, je voulais vous remercier pour tous vos messages de soutien ! J’ai aussi été déçu pour mercredi soir mais le racisme n’a pas sa place dans notre société ».