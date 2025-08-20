PSG : Victime de racisme, il sort du silence !

Ayant raté son tir au but et précipité la défaite de Tottenham lors de la Supercoupe d'Europe face au PSG, Mathys Tel avait par la suite fait l'objet d'insultes racistes sur les réseaux sociaux. Jusque-là, l'attaquant des Spurs était resté silencieux, mais voilà qu'il vient de prendre la parole sur cette histoire.
Entre le PSG et Tottenham, ça s'est joué aux tirs au but pour la Supercoupe d'Europe. Et dans cet exercice, c'est le club de la capitale qui a été le plus efficace. Du côté des Spurs, Mathys Tel avait lui complètement manqué sa tentative face à Lucas Chevalier. Un échec qui a eu pour conséquences de nombreuses insultes racistes sur les réseaux sociaux.
« Le racisme n’a pas sa place dans notre société »
Alors que Tottenham avait déjà condamné ces insultes contre son attaquant, Mathys Tel vient enfin de réagir. Prenant la parole sur Instagram, l'attaquant français des Spurs a fait savoir : « Après les quelques derniers jours passés, je voulais vous remercier pour tous vos messages de soutien ! J’ai aussi été déçu pour mercredi soir mais le racisme n’a pas sa place dans notre société ».
« Rien de tout cela ne me fera tomber »
« Chaque jour est une courbe d’apprentissage, et chaque jour est une leçon. Je sais d’où je viens, d’où j’ai commencé et rien de tout cela ne me fera tomber. Avec le travail et l’humilité, le respect règne. Merci tous », a poursuivi Mathys Tel.