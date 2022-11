Mercato : Après le PSG, Ronaldo tente un deal improbable avec le Real Madrid

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après ses déclarations fracassantes à la presse anglaise, Cristiano Ronaldo ne devrait plus porter le maillot de Manchester United. La formation chercherait à rompre son contrat et le libérer. A 37 ans, l'attaquant portugais devrait se mettre à la recherche d'un nouveau club et s'active en coulisses. Il aurait notamment proposé ses services au Real Madrid.

Cristiano Ronaldo avait prévu de vider son sac. Il n'a pas menti. Au micro de Piers Morgan, le joueur portugais a dit tout le mal qu'il pensait de Manchester United, et notamment de son entraîneur Erik Ten Hag. « Je n'ai pas de respect pour lui parce qu'il ne montre aucun respect pour moi » a déclaré Ronaldo. En manque de temps de jeu depuis le début de la saison, Ronaldo ne devrait plus porter le maillot de Manchester United.

Coupe du monde 2022 : Cristiano Ronaldo envoie un message à Messi https://t.co/zpxz4nSS39 pic.twitter.com/PR87QcsKPa — le10sport (@le10sport) November 21, 2022

Entre Manchester United et Ronaldo, c'est terminé

Selon la presse anglaise, Manchester United a été profondément irrité par les propos de Ronaldo. En coulisses, les dirigeants anglais auraient lancé des démarches pour rompre son contrat, et même l'attaquer en justice. Le divorce est acté entre les deux parties. Cet hiver, le joueur va devoir certainement trouver une nouvelle équipe. Revient alors la rumeur PSG.

Ronaldo lance un appel au PSG

Au micro de Piers Morgan, Ronaldo a ouvert la porte à un départ au PSG. Il pourrait évoluer alors aux côtés de Lionel Messi, son grand rival. « Tout est possible dans le football. Pourquoi pas? Je ne sais pas. Bien sûr, ils vendraient beaucoup de maillots » a confié le Portugais, qui joue sur plusieurs tableaux.

Ronaldo aurait aussi proposé ses services au Real Madrid