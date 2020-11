Foot - Manchester United

Manchester United : Van de Beek se prononce sur sa situation

Publié le 12 novembre 2020 à 17h40 par T.M.

Débarqué à Manchester United cet été, Donny Van de Beek n’est pas énormément utilisé par Ole Gunnar Solskjaer. Une situation qui interpelle et le Néerlandais s’est prononcé sur le sujet.