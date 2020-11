Foot - Manchester United

Manchester United : L'énorme tacle d'une légende de Liverpool pour Pogba !

Alors qu'il traverse une période compliquée à Manchester United, Paul Pogba a été sévèrement critiqué par Jamie Carragher, ancienne légende de Liverpool et défenseur international anglais, qui a affirmé que le champion du monde français n'était pas un grand joueur.