Manchester United : Solskjaer monte au créneau pour Cavani

Publié le 1 décembre 2020 à 15h33 par La rédaction mis à jour le 1 décembre 2020 à 15h34

Sous le feu des critiques sur à un message diffusé sur les réseaux sociaux et jugé raciste, Edinson Cavani peut toutefois compter sur le soutien de son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer.