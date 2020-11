Manchester United : Avant le PSG, Edinson Cavani savoure sa prestation XXL !

Foot - Manchester United

Double buteur ce dimanche contre Southampton (3-2), Edinson Cavani s’est réjoui de la victoire de Manchester United.

Sur le banc de touche au coup d’envoi, Edinson Cavani a assisté impuissant au mauvais début de match de Manchester United contre Southampton, qui menait 2 à 0 à la mi-temps. Ole Gunnar Solskjær a finalement décidé de faire entrer en jeu le Matador en seconde période, et l’ancien attaquant du PSG a permis aux siens de renverser la situation. Après une passe décisive pour Bruno Fernandes, Edinson Cavani a inscrit deux buts, de quoi se mettre en confiance avant de retrouver le Paris Saint-Germain mercredi. « Avec beaucoup de travail, nous avons pu gagner un match très difficile, continuons à travailler les gars ! », a lâché l’Uruguayen sur Twitter .

Con mucho trabajo pudimos ganar un partido muy difícil, a seguir trabajando muchachos! With a lot of effort we won a difficult game, let's keep working hard lads! #MUFC @ManUtd @premierleague #SOUMUN pic.twitter.com/CT7LwYs83u