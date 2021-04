Foot - Manchester United

Manchester United : Pogba adoube cette pépite de Solskjaer !

Publié le 18 avril 2021 à 17h55 par La rédaction

Mason Greenwood apparaît comme l’un des grands talents en devenir du côté de Manchester United. L’Anglais affiche un très gros potentiel. Paul Pogba a donc tenu à lui envoyer un message fort, l’invitant à s’entraîner très dur pour atteindre le niveau auquel il est destiné.