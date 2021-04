Foot - Manchester United

Manchester United : Un Pogba des grands soirs attendu au tournant

Publié le 15 avril 2021 à 15h20 par La rédaction

Excellent lors de la victoire 1-3 face à Tottenham, Paul Pogba à l’occasion de mener son équipe en demi-finale d’Europa League, ce jeudi, contre Grenade.

L’aventure de Paul Pogba avec Manchester United n’est pas de tout repos. Après une première aventure chez les Mancuniens, où le Français n’aura pas vraiment eu sa chance, l’international français est revenu par la grande porte en 2016 en provenance de la Juventus, où il a montré au monde l’étendue de son talent. Après avoir récupéré le joueur pour plus de 100 millions d’euros, les Red Devils pensaient enfin profiter du joueur qu’ils avaient laissé partir gratuitement en 2012. Mais tout ne se passe pas aussi bien que prévu, surtout cette saison. En fin d’année dernière, Paul Pogba commence rarement titulaire, puisque l’entraineur Solskjaer préfère la doublette Fred-McTominay au milieu. Suffisant pour que son agent, Mino Raiola décide de lâcher une énorme bombe à Tuttosport en annonçant la veille du match de Ligue des Champions contre Leipzig que l’international français devrait plier bagage au prochain mercato estival. Une annonce qui semble clore définitivement l’aventure de Pogba à Manchester, même si ce dernier avait essayé de rassurer les supporters sur son implication avec le club : « Je me suis toujours battu et je me battrai toujours pour Manchester United, mes coéquipiers et les fans ». Des propos loin d’être mensongers puisqu’aujourd’hui, Paul Pogba est enfin devenu un titulaire dans le 11 de départ aux côtés du duo Fred-McTominay et du génial Bruno Fernandes.

Une résurrection qui tombe à pic