Manchester United - Clash : Mourinho répond sèchement à Paul Pogba !

Publié le 17 avril 2021 à 10h20 par A.D.

Ancien protégé de José Mourinho à Manchester United, Paul Pogba n'a pas gardé un bon souvenir du Special One et il l'a bien fait savoir. Dans la foulée, l'actuel coach de Tottenham n'a pas manqué de répondre au champion du monde français.