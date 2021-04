Foot - Manchester United

Manchester United : Paul Pogba règle ses comptes avec José Mourinho !

Publié le 16 avril 2021 à 11h50 par La rédaction mis à jour le 16 avril 2021 à 11h52

Cette saison, malgré quelques blessures, Paul Pogba semble avoir la pleine confiance d’Ole Gunnar Solskjaer. Sa situation a radicalement changé comparé à celle qu’il avait avec José Mourinho. L’international tricolore a d’ailleurs tenu à régler ses comptes avec le Portugais en louant les façons de faire du Norvégien.