Foot - Manchester United

Cristiano Ronaldo, Rooney… L’incroyable clash

Publié le 15 novembre 2022 à 05h15

Thibault Morlain

Si Cristiano Ronaldo et Wayne Rooney ont fait les beaux jours de Manchester United pendant plusieurs saisons, ils ne sont visiblement aujourd’hui plus les meilleurs amis du monde. Dernièrement, le Britannique s’était lâché à propos du Portugais. Et voilà que CR7 n’a pas manqué de lui répondre. Et de quelle manière…

Revenu à Manchester United à l’été 2021, Cristiano Ronaldo vit actuellement une saison très compliquée. Pas dans les plans d’Erik ten Hag, le Portugais se retrouve au coeur de nombreuses critiques. Et dernièrement, ce n’est autre que Wayne Rooney, l’ancien coéquipier de Cristiano Ronaldo à Manchester United, qui l’avait repris de volée.

« Ronaldo doit juste baisser la tête, travailler »

« Ce que Ronaldo a fait depuis le début de la saison n’est pas acceptable pour Manchester United. J’ai vu Roy (Keane) le défendre. Roy n’accepterait pas ça. Il ne l’accepterait pas du tout. Manchester United est en reconstruction et n’a pas besoin de ça. Ronaldo doit juste baisser la tête, travailler, et être prêt à jouer quand l’entraîneur aura besoin de lui », a notamment lâché Rooney pour TalkSport .

« Je ne vais pas dire que je suis plus beau que lui »