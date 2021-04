Manchester City : Le coup de gueule de Gündogan sur la nouvelle Ligue des Champions !

Foot - Manchester City

Alors que la Super League a totalement fait trembler le football dans son ensemble, l’UEFA a suggéré l'idée d'un nouveau format de la Ligue des Champions qui devrait rentrer en vigueur pour la saison 2024-2025. Une formule neuve qui ne plaît pas du tout à Ilkay Gündogan.

Ces derniers jours, le monde du football a tremblé avec l’émergence de la Super League. Néanmoins, la plupart des clubs s’étant retiré du projet, l’UEFA devrait ressortir vainqueur de cette petite guerre. Mais l’institution ne s’est pas forcément attiré les encouragements des fans, bien au contraire. Un nouveau format de la Ligue des Champions devrait voir le jour d’ici la saison 2024-2025. Et les changements sont assez conséquents, puisque désormais 36 équipes (contre 32) pourront participer et seront réunies dans une poule unique. 10 matchs de groupes seront également prévus pour chaque clubs (au lieu de 6). Une nouvelle formule qui ne fait pas l’unanimité, surtout auprès des joueurs. Sur son compte Twitter , Ilkay Gündogan, milieu de terrain de Manchester City, a ainsi pesté contre cette recette en affirmant que la Ligue des Champions actuelle reste la meilleure solution : « Avec tout ce qui se passe avec la Super League ... Pouvons-nous aussi parler du nouveau format de la Ligue des champions? De plus en plus de matchs, personne ne pense à nous, les joueurs? Le nouveau format de la Ligue des Champions n’est qu’un moindre mal comparé à la Super League… Le format actuel de la Ligue des champions marche très bien. Et c'est pour cela qu'il s'agit de la compétition de clubs la plus populaire au monde, aussi bien pour les joueurs que pour les supporters. »

The UCL format right now works great and that is why it's the most popular club competition in the world - for us players and for the fans.