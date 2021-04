Foot - Manchester City

Manchester City : La sortie forte de cette star de Guardiola sur la Super Ligue !

Publié le 20 avril 2021 à 22h05 par A.D.

Ce dimanche, douze cadors européens, dont Manchester City, ont annoncé la création de la Super Ligue. Toutefois, les Citizens pourraient finalement faire machine arrière selon la presse britannique. En attendant, Kevin De Bruyne, la star de Pep Guardiola, s'est positionné sur cette nouvelle compétition et a fait passer un message fort.