Foot - Angleterre

Le Leeds de Marcelo Bielsa, ça donne quoi ?

Publié le 11 mai 2020 à 11h30 par La rédaction

Après une première saison à l’issue décevante, Marcelo Bielsa est reparti sur de bons rails pour sa deuxième saison à la tête de Leeds United, en Championship. Mais où en sont-ils aujourd’hui ?

Un parfum de Premier League commence à revenir du côté de Leeds United. Actuellement leader de Championship avec 71 points au compteur, le club où officie aujourd’hui Marcelo Bielsa pourrait de nouveau retrouver la Premier League cette saison, après l’échec de la montée de la saison dernière. Entre style de jeu excitant, résultats intéressants et supporters délirants, le Leeds version Bielsa a tout pour plaire.

Une première saison à l’issue cauchemardesque

La saison dernière, le propriétaire de Leeds United, Andrea Radrizzani, frappait un grand coup en annonçant la signature de Marcelo Bielsa au poste d’entraîneur principal. Avec une toute nouvelle équipe technique, le Leeds version 2018/2019 n’avait qu’un seul objectif : la montée en Premier League. Après un début de championnat très intéressant, Leeds se positionne leader du Championship pendant une grosse partie de la saison… Mais le pressing constant exigé par Bielsa, ainsi que la répétition des efforts physiques et le jeu très offensif de l’équipe, finissent par venir petit à petit à bout de l’équipe, qui se retrouve en difficulté. Blessures, scandales (notamment le SpyGate , l’affaire d’espionnage du Derby Coutny de Frank Lampard) et résultats difficiles finissent par envoyer Leeds en play-offs. Spoiler alert : ça ne se passera pas très bien. Voilà le Leeds de Bielsa éliminé dès les demi-finales face à Derby (ironie du sort), et ils sont condamnés à passer encore un an en deuxième division anglaise avant d’espérer retrouver la Premier League. Si vous souhaitez découvrir cette saison de l’intérieur, vous pouvez toujours regarder le documentaire d’ Amazon Prime Video , intitulé « Take Us Home : Leeds United ». Préparez les mouchoirs pour les sentimentaux…

Nouvelle saison, nouvelles ambitions

Désormais, Leeds sait ce qui l’attend : la Championship est une division compliquée, avec beaucoup de matchs (24 équipes, 46 rencontres en tout rien qu’en championnat). Il faudra donc être très affûté physiquement, et surtout avoir du monde dans l’effectif pour garantir une rotation parfaite, pour éviter aux cadres de toujours s’épuiser. Pour cela, Leeds a fait le choix de se tourner vers la jeunesse, avec des jeunes joueurs comme Ben White (prêté par Brighton) ou encore Jamie Shackleton, ainsi que des prêts de joueurs évoluant normalement en première division (Helder Costa, en provenance de Wolverhampton). Résultat : l’équipe cartonne, régale visuellement et ça fonctionne statistiquement, puisque le Leeds de Bielsa se retrouve désormais en première position de ce championnat difficile qu’est le Championship. Aujourd’hui, Elland Road rugit de nouveau au rythme des buts de Leeds, et les supporters sont très enthousiastes. La hype Bielsa n’est toujours pas passée, loin de là, et les supporters espèrent entendre de nouveau dans leur stade la musique de la Premier League, qui en ferait frissonner plus d’un. Et si une vente du club est actuellement dans les petits papiers du président, ce dernier a fait savoir que son objectif premier était de ramener Leeds à la maison : en Premier League. Et une vente ne sera pas possible avant que cet objectif ne soit atteint. QSI est désormais prévenu…