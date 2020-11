Foot - Chelsea

Chelsea : Thiago Silva pousse un gros coup de gueule !

Publié le 9 novembre 2020 à 23h05 par La rédaction

Alors que le Brésil s'apprête à composer sans de nombreux cadres pour ses matchs de qualification à la Coupe du Monde 2022, Thiago Silva a envoyé un message alarmant face à l'enchaînement des matches.