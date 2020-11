Foot - Chelsea

Chelsea : Lampard ne tarit pas d’éloges au sujet de Thiago Silva

Publié le 6 novembre 2020 à 22h21 par La rédaction mis à jour le 6 novembre 2020 à 22h23

Frank Lampard est dithyrambique concernant Thiago Silva, arrivé cet été à Chelsea en provenance du Paris Saint-Germain.