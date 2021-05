Foot - Chelsea

Chelsea : La joie d’Olivier Giroud après la victoire en Ligue des champions !

Publié le 29 mai 2021 à 23h39 par B.C. mis à jour le 29 mai 2021 à 23h40

Ce samedi, Chelsea a remporté la finale de la Ligue des champions face à Manchester City (1-0). Interrogé par RMC Sport à l’issue du match, Olivier Giroud a savouré ce succès.